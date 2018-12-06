محافظ كفر الشيخ يتفقد لوحة توزيع كهرباء الجرايدة ببيلا (صور)

تفقد الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، اليوم، أعمال المرحلة الأخيرة من إنشاء لوحة توزيع كهرباء الجريدة وتوابعها لمعدات دخول مغذاه من محطة محولات بيلا لتغذية قرية الجرايدة بحيث تكون حلقة مغلقة لاستمرار التغذية على مساحة 400 م2، بحضور المهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا، واللواء أيمن عبدالله، والدكتور عبدالعزيز حمودة، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.



وقال المحافظ إن إنشاء لوحة توزيع كهرباء الجريدة، بتكلفة 75 مليون جنيه وبقدرة 24 ميجاوات، إنجاز عظيم على أرض المحافظة لضمان إستقرار التيار، والقضاء بشكل نهائى على حالات فصل التيار الكهربائى، ودعم مشروعات التنمية، وخدمة أهالى مركز بيلا بالكامل، مضيفًا ان التوسعات العمرانية وإنشاء المشروعات الخدمية الجديدة، لابد أن يتوازى مها المرافق والخدمات وبخاصة قطاع الكهرباء، مما استلزم تركيب مغذيات اضافية، لتلبية احتياجات المواطنين اليومية من الطاقة الكهربائية اللازمة، لافتًا ان الفترة القادمة تشهد افتتاح العديد من المشروعات الخدمية ومشروعات البنية التحتية فضلًا عن رفع كفاءة الخدمات للمواطنين، قائلًا: " الخير قادم ونسعى جاهدين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لأبناء كفر الشيخ.