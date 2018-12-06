تحديث:سعر الدولار اليوم الخميس 06-12-2018 في البنوك

يشهد سعر الدولار اليوم حاله من الاستقرار، وذلك بعد صعوده التدريجي لمدة أسبوع كامل، وتراوح سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية بين 17.79 إلى 17.98 في حالة الشراء، بينما تراوح سعر البيع بين 17.89 إلى 17.95 جنيه، وقد سجل سعر العملة الخضراء في البنك المركزي 17.86 للشراء بينما سجل سعر البيع 17.96 جنيه، ونتابع معكم من خلال هذا الجدول أسعار الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية الرسمية.





سعر الدولار في البنك الأهلى اليوم 6-12-2018

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 6-12-2018 ويعتبر من أهم البنوك العاملة في مصر البنك الأهلى المصري وسجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصري نحو 17.78 جنيها، 17.88 جنيه.





سعر الدولار اليوم في السوق السوداء



بعد نجاح البنك المركزي المصري، في القضاء على السوق الموازية، والحد من حالات البيع، والشراء العشوائية للعملات في مصر، فقد أصبح سعر السوق السوداء قريب جداً من سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، ولا يتعدى الفارق الخمس قروش، وقد سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ 17.84 للشراء، بينما سجل سعر البيع مبلغ 17.94، ومن المتوقع تراجع السعر قليلاً بالتوازي مع تراجعه في البنوك المصرية، وذلك بعد انتهاء المستوردين من تلبية متطلبات السوق المصري من السلع والملابس التي تكفي لموسم رمضان وعيد الفطر.



سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية



