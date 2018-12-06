السفيرة نبيلة مكرم: من يسعى لهدم الدولة المصرية سيلقى مصيرًا غير محمود (فيديو)

وزيرة الهجرة من الأردن: القيادة المصرية تقدر وتدعم دور المرأة المصرية الفاعل

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، في إحدى جلسات مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة"، والمقام تحت رعاية الملكة رانيا العبدالله، تقديرًا لدورها كأحد أفضل نماذج القيادة النسائية الناجحة على المستوى العربي، لعرض تجربتها كوزيرة مصرية واستعراض التحديات التي تواجه المرأة في المناصب القيادية والإنجازات التي حققتها في ملفات الوزارة المختلفة.

ومن جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، في بداية حديثها، إن القيادة السياسية تقدر بشكل جاد دور المرأة المصرية الفاعل وقدرتها على صناعة الفارق نحو تقدم هذا البلد، حيث تجسد ذلك التقدير في تولي ثمان وزيرات بالحكومة المصرية في مرحلة فارقة من عمر البلاد، ويتولين ملفات هامة تساهم بشكل مباشر في نمو وتقدم مصر وتساعد على تحقيق تنميتها المستدامة "مصر 2030"، فضلا عن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، تزامن معه تنظيم أول مؤتمر للمرأة المهاجرة "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" في ذلك العام، تأكيدًا على تأثير المرأة المصرية الفاعل في الداخل والخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة أن مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، كان التفاتًا لدور المرأة المصرية المهاجرة بالخارج، ومدى قدرتها على التأثير في تلك المجتمعات الأجنبية التي تسكنها، فحرصنا على تسليط الضوء على كل النماذج النسائية البارزة في مختلف المجالات للاستفادة من تجاربهم الهامة، في إعلاء لقيمة ومكانة المرأة المصرية بالخارج.

وحول سؤال إحدى المشاركات بالمؤتمر عن مسألة تفريغ الأقباط من مصر، بحسب تعبيرها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد رفضها التام، لما يسمى تفريغ الأقباط من مصر، تلك المصطلح الذي يحاول البعض الزج به لتصدير رسالة بأن مصر لديها أزمة بين شعبها، ومن المؤكد أن لحمة الشعب المصري يشهد لها التاريخ، ولن يستطيع أحد أن يشتت هذا الشمل بين المصريين في أي من الظروف، وذكرت وزيرة الهجرة عددًا من المواقف التي تؤكد طبيعة علاقة الشعب المصري ببعضه، حيث إن أول ضربة جوية في حربنا على الإرهاب كان لصالح مصريين أقباط في ليبيا، وكذلك بناء وترميم الكنائس المتضررة من العمليات الإرهابية، بالإضافة إلى زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكاتدرائية المرقسية.

وذكرت الوزيرة أن الدولة المصرية تنظر لجميع أبنائها نظرة واحدة دون أية تفرقة على أساس ديني أو مذهبي، فما إن كثرت المحاولات لبث روح الفتنة بين الشعب المصري، فلا تزيدنا إلا مزيدًا من التماسك والترابط، والوقوف صفًا واحدًا أمام أي غرض يسعى لذلك، وكثيرا ما تدمير رغبات أرادت تحطيم الصف المصري، والتاريخ يثبت ذلك لمن يريد أن يعرف.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أنه من يسعى لهدم الدولة المصرية بأي شكل من الأشكال، سيلقى مصيرًا غير محمود، وجميع المصريين على قلب رجل واحد في هذا الأمر، وهذه رسالة للجميع أن الفرصة غير سانحة لمجرد التفكير في نزع استقرار هذا البلد.

وأشارة وزيرة الهجرة، في نهاية حديثها، إلى حرص وزارة الهجرة على تنظيم دورات في الأمن القومي والتوعية لشباب المصريين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث، والتي تشمل زيارات لمختلف المشروعات القومية التي تقوم بها مصر في الوقت الحالي، والتعرف على طبيعة الأوضاع الداخلية، حتى يتسنى لهم درء الشائعات المغرضة التي تريد النيل من الوطن، ويكون بإمكانهم تصحيح الصورة المغلوطة عن مصر خارجيًا.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد التقت الجالية المصرية بالأردن مساء أمس بحضور السفير شريف كامل سفير مصر بالأردن وأعضاء السفارة المصرية، وذلك على هامش زيارتها للعاصمة الأردنية عمّان لحضور مؤتمر "نساء على خط المواجهة".