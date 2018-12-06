إنهاء 100 خصومة ثأرية في قنا.. وتقديم القودة بين أبناء عائلتي الجالس وعوكل بالحصواية (صور)

شهد عبد الحميد الهجان محافظ قنا جلسة صلح القودة رقم 100 بالمحافظة بين عائلة الجالس وعائلة عوكل بمنطقة الحصواية بمدينة قنا بحضور اللواء مجدى القاضي مساعد وزير الداخلية مدير امن قنا والنائب محمد سعيد الدويك عضو مجلس النواب والنائب عبد السلام الشيخ عضو مجلس النواب والنائب محمود عبد السلام الضبع عضو مجلس النواب ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية وكبار العائلات.



وتقدم محافظ قنا بخالص الشكر إلى أبناء العائلتين لنبذهم الخلافات وإرسائهم لروح التسامح كما وجه تحية إعزاز وتقدير لكل من شارك من أهل المشورة والرأي والعقلاء والمصلحين مشيدًا بدور اعضاء مجلس النواب ولجنة المصالحات وكافة الأجهزة التي شاركت لإنجاح هذا الصلح وعلى رأسها الأجهزة الأمنية.



وجدد محافظ قنا دعوته للمواطنين بالمحافظة إلى تغليب صوت العقل والحكمة عند كل خلاف لنضع حدًا للخصومات خاصة الفردية والتي غالبا ما تكون الشرارة لإشعال الفتن مضيفا ان انهاء مثل هذه الخصومات تأتي ضمن أولويات المحافظة التي تسعي الي تنفيذها مؤكدا علي أن الخلافات الثأرية تعوق مسيرة التنمية التي تقوم بها الدولة.



وأكد اللواء مجدى القاضى علي التزام مديرية الأمن بتنفيذ سياسة وزارة الداخلية التي تهدف إلى القضاء على عادة الثأر والخصومات خاصة في صعيد مصر مؤكدا حرص مديرية الأمن على التعاون مع محافظة قنا وأجهزتها التنفيذية ولجان المصالحات لدعم مبادرات الصلح بين العائلات المتخاصمة حفاظا على دماء أبنائنا.