مفتي الجمهورية: محاربة الإرهاب دعوة مفتوحة لكل دول العالم

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الدعوة إلى محاربة الإرهاب هي دعوة مفتوحة لكل العالم، حيث إنه إذا لم يتكاتف العالم لمحاربة الإرهاب لا يمكن تحقيق نتيجة قوية في القضاء على عليه.

وأشار "علام"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر تعزيز السلم، اليوم الخميس، إلى أن تكرار اللقاءات بين الدول يمكنها إذابة كرة الثلج، والتمكن من محاربة الإرهاب، مشددًا على ضرورة وجود تعاون دولي لدفع فكرة الظلم، والإرهاب.