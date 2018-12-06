ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مفتي الجمهورية: محاربة الإرهاب دعوة مفتوحة لكل دول العالم

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 02:55 م
مفتي الجمهورية: محاربة الإرهاب دعوة مفتوحة لكل دول العالم
طباعة
هدى عبدالرازق
 

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الدعوة إلى محاربة الإرهاب هي دعوة مفتوحة لكل العالم، حيث إنه إذا لم يتكاتف العالم لمحاربة الإرهاب لا يمكن تحقيق نتيجة قوية في القضاء على عليه.

 

وأشار "علام"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر تعزيز السلم، اليوم الخميس، إلى أن تكرار اللقاءات بين الدول يمكنها إذابة كرة الثلج، والتمكن من محاربة الإرهاب، مشددًا على ضرورة وجود تعاون دولي لدفع فكرة الظلم، والإرهاب.


المزيد عن: مفتي الجمهورية إرهاب
>
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
المصري البورسعيدي
كأس ملك إسبانيا
ريال مدريد
x
17:15
مليلية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
16:45
أحد
الاتحاد
x
18:40
الفيصلي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/6/2018 3:30:03 PM