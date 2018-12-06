غداً .. موعد إطلاق القمرين الصناعيين "سات 5أ" و"سات 5ب" بالسعودية





أعلن مدير المركز الوطني لتقنية الأقمار الصناعية، ماجد المشاري، عن استعداد القمرين الصناعيين "سعودي سات 5أ" و"سعودي سات 5ب"، للإطلاق غدا الجمعة، في تمام الساعة 7:11 صباحاً بتوقيت السعودية.





وقال المشاري عبر حسابه على "تويتر" إنه تم وضع القمرين على متن الصاروخ (لونق مارش 2D) على منصة الإطلاق استعدادًا لإطلاقهما من قاعدة جيوغوان.





وأنهت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، في أكتوبر الماضي، تطوير وتصنيع قمرين صناعيين لأغراض الاستطلاع باسم "سعودي سات 5أ" و"سعودي سات 5ب"، لينضما إلى الجيل الثاني الأعلى دقة من أقمار الاستشعار عن بعد.







