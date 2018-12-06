محافظ الدقهلية يستقبل المتبرعة بأرضها لإقامة مستشفى سرطان الأطفال بالمنصورة

استقبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية صباح اليوم المواطنة فاطمه حسين والي المقيمة بمنية سندوب التابعه لمركز ومدينة المنصورة والتي سبق أن أبدت رغبتها في التبرع بقطعة أرض تملكها ومساحتها 7قراريط لإقامة مستشفى لسرطان الأطفال.



وقدم الشكر للمتبرعة قائلًا ان هذه الروح الطيبة الساعية لعمل الخير ليست غريبة علي المصريين وأضاف أن هذه السيدة تمثل نموذجا أصيلا في الكرم وفي إنكار الذات.





كما قدم شاروبيم التحية لها ولكل من يساهم في تخفيف معاناة المرضى بهذا المرض الذي يجب أن يقف المصريين جميعًا لمقاومته وتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين به.



وطلب شاروبيم من مجلس مدينة المنصورة دراسة الأوراق الخاصة بالأرض وحل اية مشاكل قد تكون موجودة حول الأرض ومعاينتها علي الطبيعة وتحديد المساحة بدقة وبيان مدي صلاحيتها لإقامة المستشفى وتقديم تقرير عاجل حول الأرض تمهيدًا لمخاطبة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة للبدء في إقامة مستشفى في حالة الموافقة عليها وقيام الحكومة بتدبير الإعتمادات المالية اللازمة وقال انه سيدعو المجتمع المدني ممثلا في رجال الأعمال للمشاركة في إنشاء هذه المستشفى التي ستعد الأولي في منطقة وسط الدلتا وتخدم الاطفال المصابين بهذا المرض اللعين.