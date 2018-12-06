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"الدقهلية" تنجح في إزالة 6518 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 02:51 م
الدقهلية تنجح في إزالة 6518 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية
جانب من اللقاء
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سالى رضوان
 
واصلت محافظة الدقهلية حملاتها ليوم التاسع على التوالي حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية فقد تم اليوم إزالة 663 حالة تعدي منها 564 حالة تعدي على أراضي الائتمان الزراعي و99 حالة تعدي على أراضي الإصلاح الزراعى بإجمالي مساحات بلغت 83 فدانا و11 قيراطا و23 سهما

وبلغ إجمالي الحالات التي تمت إزالة التعديات عليها في محافظة الدقهلية إلى 6518 حالة منها 5073 حالة تعديات تمت إزالتها من أراضي الائتمان الزراعي و1445 حالة تعدي على أراضي الإصلاح الزراعى بإجمالى مساحة بلغت 560 فدانا و16 قيراطا و20 سهما.

وتواصل أجهزة المحافظة حملاتها لإزالة التعديات وفقا لما أكده الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية والذي يتابع نتائج هذه الحملات يوميا، وكان كمال شاروبيم قد أكد على مدى الأيام الماضية أن هذه الحملات لن تتوقف إلا باستكمال المستهدف منها في الجولة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية التي تتم في جميع المحافظات بالتعاون مع عدد كبير من الوزارات وفي مقدمتها وزارة الزراعة ووزارة التنمية المحلية.
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