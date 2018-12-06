ناسداك دبي يسجل 3077.8 نقطة خلال أسبوع





سجل مؤشر ناسداك دبي خلال تعاملات الأسبوع الحالي، ارتفاعاً مع وقوفه عند المستوى 3077.84 ، مقابل تسجيله عند مستوى 3066.31 نقطة خلال الأسبوع الماضي.





وعلي المستوى اليومي، تراجع مؤشر "ناسداك دبي"، في جلسة اليوم الخميس الى 3077.84 نقطة، مقابل 3089.22 مستوى.





وبلغت التداولات حجم 177.13 ألف سهم، بقيمة 2.23 مليون دولار، من خلال تنفيذ 92 صفقة.





وكان أكثر الأسهم سيولة سهم موانئ دبي بتحقيق 1.99 مليون دولار، من خلال التداول على 117.46 ألف سهم، ليهبط بنحو 2.62%.





وجاء ثانياً، سهم أوراسكوم بسيولة بلغت 223.52 ألف دولار، من خلال التداول على 37.25 ألف سهم، مستقراً عند مستوى 6 دولارات.





وجاء سهم دبي الوطني ريت ثالثاً من حيث السيولة بقيمة 14.98 ألف دولار من خلال التعامل على 22.43 ألف سهم، ليرتفع 6.15 % مع إقفال الجلسة.





وتعد ناسداك دبي، التي تتخذ مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، بورصة مالية عالمية تقدم خدماتها للمنطقة بين غرب أوروبا وشرق آسيا.





وتستقبل المصدرين، سواء من المنطقة، أو من شتى أنحاء العالم الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.





وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والسلع المتداولة في البورصات والمنتجات المهيكلة، والصكوك، والسندات الإسلامية، والسندات التقليدية.



