ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مفتي الجمهورية: الأحاديث التي تقلل من شأن الجيش المصري غير صحيحة وأفكار مغلوطة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 02:49 م
مفتي الجمهورية: الأحاديث التي تقلل من شأن الجيش المصري غير صحيحة وأفكار مغلوطة
طباعة
هدى عبدالرازق
 

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء أطلقت وحدة للرسوم المتحركة التي تقدم رسائل قصيرة بشأن تصحيح المفاهيم الدينية.

 

وأشار "علام"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر تعزيز السلم، اليوم الخميس، إلى أن هناك إقبالا من الشباب والأطفال على الاطلاع على تلك الرسائل، لافتا إلى أن أحدث الرسائل التي أطلقوها كانت عن الجيش المصري بأنه صمام الأمان، وأنه من خير أجناد الأرض.

 

وأكد أن الأحاديث التي تقلل من شأن الجيش المصري هي أحاديث غير صحيحة، وأفكار مغلوطة، مضيفًا: "نؤيد بشدة ما يقوم به الجيش المصري لاجتثاث جذور الإرهاب، فالبندقية بجانب القلم".


المزيد عن: مفتي الجمهورية الجيش أحاديث غير صحيحة
>
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
المصري البورسعيدي
كأس ملك إسبانيا
ريال مدريد
x
17:15
مليلية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
16:45
أحد
الاتحاد
x
18:40
الفيصلي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/6/2018 3:30:03 PM