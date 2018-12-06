مفتي الجمهورية: الأحاديث التي تقلل من شأن الجيش المصري غير صحيحة وأفكار مغلوطة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء أطلقت وحدة للرسوم المتحركة التي تقدم رسائل قصيرة بشأن تصحيح المفاهيم الدينية.

وأشار "علام"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر تعزيز السلم، اليوم الخميس، إلى أن هناك إقبالا من الشباب والأطفال على الاطلاع على تلك الرسائل، لافتا إلى أن أحدث الرسائل التي أطلقوها كانت عن الجيش المصري بأنه صمام الأمان، وأنه من خير أجناد الأرض.

وأكد أن الأحاديث التي تقلل من شأن الجيش المصري هي أحاديث غير صحيحة، وأفكار مغلوطة، مضيفًا: "نؤيد بشدة ما يقوم به الجيش المصري لاجتثاث جذور الإرهاب، فالبندقية بجانب القلم".