ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة الكويتية بختام جلسة اليوم





أنهت المؤشرات الكويتية جلسة اليوم الخميس، مرتفعة بشكل جماعي، وذلك للمرة الأولى خلال تعاملات ديسمبر الجاري، مدفوعة بأنشط سيولة خلال 3 أشهر.





وارتفع المؤشر العام للبورصة عند الإغلاق 0.64% صعوداً إلى النقطة 5186.9 رابحاً نحو 33.2 نقطة. كما ارتفع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.23% و0.84% على الترتيب.





وسجلت مؤشرات 8 قطاعات ارتفاعاً اليوم يتصدرها التأمين بواقع 3.15%، يليه الخدمات الاستهلاكية بنحو 2.3%، ثم البنوك بنسبة تقترب من 1%، فيما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات بصدارة الرعاية الصحية بحوالي 0.42%.





وجاء سهم "إيفا فنادق" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بالبورصة مرتفعاً بنحو 27.5%، فيما تصدر سهم "يــاكو" القائمة الحمراء بانخفاض نسبته 9.09%.





وتزايدت سيولة البورصة اليوم 13.2% لتصل إلى 30.32 مليون دينار مقابل 26.78 مليون دينار بالأمس، فيما تراجعت أحجام التداول 7.5% إلى 118.97 مليون سهم مقابل 128.67 مليون سهم بجلسة الأربعاء.









وتصدر سهم "بيتك" نشاط التداول بالبورصة على كافة المستويات بكميات بلغت 9.72 مليون سهم بقيمة 6 ملايين دينار، ليرتفع السهم عند الإغلاق بنحو 1.5%.



