محافظ الدقهلية: دراسة مد خط سير سيارات الأجرة من أجا إلى سندوب لجامعة المنصورة

ناقش الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بعض المشكلات المتعلقة بأزمة المرور بعدد من مدن المحافظة، خلال اجتماعه مع نواب البرلمان فى اللقاء الاسبوعي لمناقشة مشاكل المواطنين



وشهد الاجتماع إشادة بحملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التي حققت فيها محافظة الدقهلية المركز الاول علي مستوى الجمهورية.



وقرر محافظ الدقهلية دراسة مد خط سير سيارات الأجرة القادمة من أجا إلى سندوب لتصل إلى الجامعة في حالة الاحتياج إلى إلى ذلك بالتنسيق مع إدارة مرور الدقهلية.