محافظ الدقهلية: "أعدنا النظر في تسعير أراضي الدولة من خلال لجنة التظلمات"

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اجتماعه الأسبوعي مع اعضاء مجلس النواب عن المحافظة ناقش خلاله عددا من الموضوعات التي طرحها النواب الحاضرين والمتعلقة بمشاكل المواطنين في دوائرهم



وقدم أحد الحاضرين الشكر للدكتور كمال شاروبيم والأجهزة الأمنية في المحافظة على عدم إزالة الملاعب التي تخدم الشباب في المحافظة باعتبارها المتنفس لممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية.



وشهد الاجتماع مطلبا جماعيا بضرورة إعادة النظر في تسعير الأراضي المملوكة للدولة حيث اعتبر عدد من النواب أن الأسعار التي حددتها اللجان المختصة مرتفعة ومبالغ فيها.



وقال شاروبيم إنه بالفعل أعاد النظر في أسعار بعض الأراضي التي تقدم أصحابها بتظلماتهم في اللجنة التي عقدت منذ يومين برئاسته.