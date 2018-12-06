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سعر الدولار اليوم الخميس 6-12-2018 في مصر خلال تعاملات فترة الظهيرة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 02:41 م
سعر الدولار اليوم الخميس 6-12-2018 في مصر خلال تعاملات فترة الظهيرة
سعر الدولار اليوم الخميس 6-12-2018 في مصر
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استقر سعر الدولار اليوم الخميس 6-12-2018، فى مصر خلال تعاملات فترة الظهيرة، مسجلا 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع، بالبنك الأهلى المصرى احد أكبر البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 6-12-2018
17.85 جنيه للشراء
17.97 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم فى مصر
شهد سعر الدولار حالة من الاستقرار، مسجلا 17.85 جنيه للشراء، 17.97 جنيه للبيع، في البنك المركزى المصري، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك القاهرة، 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر
17.79  جنيه للشراء
17.89  جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع

 سعر الدولار اليوم الخميس 6-12-2018 في مصر خلال تعاملات فترة الظهيرة
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