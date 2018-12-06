حملات أمنية مكثفة لمديريات الأمن لضبط الخارجين عن القانون ورصد المخالفات

شنت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (الغربية، الوادي الجديد، الفيوم، المنيا، أسوان) حملات أمنية وانضباطية، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:





مديرية أمن الغربية:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية حملة أمنية وانضباطية مكبرة أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

عدد ( 260 ) مخالفة مرافق متنوعة.

عدد ( 1354 ) مخالفة مرورية متنوعة.

مديرية أمن المنيا:

فيما شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا حملة أمنية وإنضباطية مكبرة أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

عدد ( 3 ) طبنجات.

عدد ( 2 ) بندقية خرطوش.

عدد ( 11 ) فرد خرطوش.

عدد ( 17 ) طلقة نارية، وخرطوش مختلفة الأعيرة.

عدد ( 505 ) تذكرة لمخدر الهيروين، وزنت ( 505 جرام ).

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 400 جرام ).

عدد ( 109 ) قضية تموينية متنوعة.

مديرية أمن الوادي الجديد:

وكما شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادي الجديد حملة أمنية وانضباطية مكبرة إستهدفت دائرة مركز شرطة الفرافرة أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

عدد ( 3 ) مخالفات مرافق متنوعة.

عدد ( 12 ) قضية تموينية متنوعة.

عدد ( 15 ) مخالفة مرورية متنوعة.

تنفيذ عدد ( 5 ) أحكام قضائية متنوعة.

مديرية أمن الفيوم:

ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية الفيوم حملة أمنية وإنضباطية مكبرة أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

عدد ( 3 ) قطع سلاح ناري.

متهم هارب مطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا جنائية.

عدد ( 10 ) قضايا مسطحات متنوعة.

تنفيذ عدد ( 973 ) حكم قضائي متنوع.

عدد ( 85 ) قضية تموينية متنوعة.

تنفيذ عدد ( 561 ) قرارا وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين.

عدد ( 948 ) مخالفة مرورية متنوعة.

عدد ( 83 ) مخالفة مرافق متنوعة.

مديرية أمن أسوان:

وشنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة أمنية وإنضباطية مكبرة أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت ( 300 جرام ).

تنفيذ عدد ( 305 ) حكم قضائي متنوع.

عدد ( 21 ) قضية تموينية متنوعة.

عدد ( 57 ) مخالفة مرافق متنوعة.

عدد ( 614 ) مخالفة مرورية متنوعة.

عدد ( 3 ) من قائدي السيارات أثبتت التحاليل إيجابية تعاطيهم للمواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة الوقائع وجار استمرار الحملات.