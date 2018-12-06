سحب سوداء تغطي سماء الأقصر.. و"الأرصاد" توضح نسبة احتمالية سقوط الأمطار (صور)

شهدت محافظة الأقصر، منذ قليل، تكاثرًا للسحب السوداء في سماء المحافظة، الأمر الذي أدى إلى قلق المواطنين، من احتمالية سقوط الأمطار.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر اليوم الخميس، مشيرة إلى أن العظمة تبلغ 22 درجة، والصغرى 11.



ورغم انتشار السحب السوداء في سماء الأقصر، إلا أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعت ظهورها بكثافة اليوم، دون احتمالية تساقط الأمطار، لتزامنها مع تواجد رياحًا بالمحافظة تبلغ سرعتها 18 كم في الساعة، لتحملها إلى أماكن أخرى، وأن الرطوبة تصل درجتها إلى 51%.