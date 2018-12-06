سعر الدولار الامريكي اليوم الخميس 6 - 12-2018 في مصر
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 02:39 م
واصل سعر الدولار استقرار في كبرى البنوك العاملة في السوق المحلى في مصر اليوم الخميس 6 -12-2018، ومن اهم هذه البنوك البنك الاهلى المصري ليسجل الدولار في البنك الاهلى نحو 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار نحو 17.86 جنيه للشراء
سجل سعر الدولار نحو 17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
سجل سعر الدولار نحو 17.86 جنيه للشراء
سجل سعر الدولار نحو 17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
سجل سعر الدولار نحو 17.86 جنيه للشراء
سجل سعر الدولار نحو 17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
سجل سعر الدولار نحو 17.79 جنيه للشراء
سجل سعر الدولار نحو 17.89 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
سجل سعر الدولار نحو 17.78 جنيه للشراء
سجل سعر الدولار نحو 17.88 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
سجل سعر الدولار نحو 17.85 جنيه للشراء
سجل سعر الدولار نحو 17.97 جنيه للبيع
سعر الدولار الامريكي اليوم الخميس 6 - 12-2018 في مصر
المزيد عن: سعر صرف الدولار اليوم فى مصر السوق السوداء سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء المصرية سعر الدولار فى البنك الاهلى سعر الدولار اليوم فى مصر فى شركات الصرافه سعر الدولار اليوم فى مصر فى السوق السوداء سعر الدولار اليوم فى مصر فى البنوك الان سعر الدولار اليوم فى مصر فى البنوك سعر الدولار اليوم فى مصر فى البنك العربي الافريقي سعر الدولار اليوم فى مصر السوق السوداء والبنوك سعر الدولار اليوم فى مصر السوق السوداء سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار اليوم الاحد فى مصر فى شركات الصرافه اخبار سعر الدولار اليوم فى مصر السوق السوداء
>