واصل سعر الدولار استقرار في كبرى البنوك العاملة في السوق المحلى في مصر اليوم الخميس 6 -12-2018، ومن اهم هذه البنوك البنك الاهلى المصري ليسجل الدولار في البنك الاهلى نحو 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار نحو 17.86 جنيه للشراء سجل سعر الدولار نحو 17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

سجل سعر الدولار نحو 17.86 جنيه للشراء سجل سعر الدولار نحو 17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك القاهرة

سجل سعر الدولار نحو 17.86 جنيه للشراء سجل سعر الدولار نحو 17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك مصر

سجل سعر الدولار نحو 17.79 جنيه للشراء سجل سعر الدولار نحو 17.89 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

سجل سعر الدولار نحو 17.78 جنيه للشراء سجل سعر الدولار نحو 17.88 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

سجل سعر الدولار نحو 17.85 جنيه للشراء سجل سعر الدولار نحو 17.97 جنيه للبيع





سعر الدولار الامريكي اليوم الخميس 6 - 12-2018 في مصر



