الزمالك يحيل ملف بكري وإبراهيم لـ"جروس"

منح نادي الزمالك كريستيان جروس المدير الفني للفريق الحرية الكاملة في اختيار عبد الله بكري مدافع بيراميدز أو ياسر إبراهيم مدافع سموحة للانضمام إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.





ويفاضل الزمالك بين عبد الله بكري وياسر إبراهيم لضم أحدهما في يناير لتدعيم خط الدفاع.





وينتظر مجلس الزمالك كلمة كريستيان جروس النهائية في التعاقد مع عبد الله بكري أو ياسر إبراهيم.



