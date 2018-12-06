"أوقاف السويس" تواصل عقد امتحانات فورية لمحو الأمية للأسبوع الرابع (صور)

واصلت مديرية أوقاف السويس بقيادة الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف، عقد امتحانات فورية لمحو الأمية بالتعاون الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة السويس، وذلك للأسبوع الرابع علي التوالي.



وقال الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إنه في إطار التعاون مع الاستاذة عاليه فريد مدير عام الهيئة العامة لتعليم الكبار بالسويس، تم عقد امتحانات فورية بمسجد وابور الملح بإدارة اوقاف الجناين، ومسجد فجر الاسلام ومسجد زيد بن حارثة ومسجد جمعه حمدان بادارة اوقاف الاربعين وذلك ضمن مبادرة "السويس بلا امية" مطالبًا جميع الإدارات الفرعية المشاركة بالمبادرة بالتكاتف واعتبار محو الأمية مهمة قومية وواجبا وطنيا أصيلًا.



وأوضح ايمن مهران مدير العلاقات العامة والأعلام بمديرية أوقاف السويس، أنه تم استقبال الكثير من المقبلين علي الامتحانات الفورية بالمساجد مما يزيد عددهم عن ٣٥ فرد في الامتحانات المنعقدة في المساجد.



وأشار مهران إلى أن لجنة الامتحانات الفورية لمحو الأمية بمسجد وابور الملح بادارة اوقاف الجناين تضمنت مدير اداراة اوقاف الجناين الشيخ فداء محمد السيد وبصحبته الشيخ أبوبكر محمد جاد الله من اوقاف السويس، وتضمنت لجنة الامتحانات بمساجد ادارة الاربعين الشيخ وائل مختار احمد مدير ادارة اوقاف الاربعين وصالح محمد احمد من اوقاف السويس.