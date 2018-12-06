محافظ القليوبية: إزالة 51142 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية (صور)

أكد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، إزالة 511 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 51142 متر مربع، حتي أمس الاربعاء، بمدن وقرى المحافظة،مشيرا إلي أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على ألأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي وهندسة الكهرباء وشركة المياه والأجهزة الرقابية بجانب عدد من العاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدات القروية والإدارة الزراعية مدعمين بالمعدات الثقيلة والأدوات المستخدمة فى الإزالة للحفاظ على الرقعة الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال إن إجمالي ما تم إزالته على مدار الأيام الماضية بلغ 4833 حالة بمساحة 496938 مترًا مربعًا بمدن وقرى المحافظة، وأن الإزالات مكونة من ملاعب وأسوار ومباني خفيفة وخرسانية وتشوينات، مؤكدًا أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على ألأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي وهندسة الكهرباء وشركة المياه والأجهزة الرقابية للحفاظ على الرقعة الزراعية.



ووجه المحافظ بضرورة عدم تكرار هذه التعديات فى تلك المناطق، والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعدى على الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمعتدين على الرقعة الأرض الزراعية، التى هى حق الأجيال القادمة.



وأشار إلى أنه كلف رؤساء المراكز بإرسال تقارير يومية عن عدد الحالات التي تمت ازالتها، والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ لسرعة تلافيها، فضلا عن توجيهاته بمراجعة غرف العمليات الفرعية لضمان تواصلها بالغرفة المركزية بالمحافظة، ورفع كل المستجدات والتي يتابعها بصفة شخصية لتحقيق أعلى المعدلات.