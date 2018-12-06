ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مصرع شخصين فى فيضانات قبرص

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:41 م
مصرع شخصين فى فيضانات قبرص
فيضانات قبرص
طباعة
خاطر عبادة
 

لقى شخصين على الأقل مصرعهما فى فيضانات بشمال قبرص، وفقاً لوكالة رويترز، اليوم الخميس، حيث ضربت الأمطار الغزيرة الجزيرة.

 

وجرف الطوفان سيارة الضحايا في وقت متأخر يوم الأربعاء، وأبلغ سكان قبرص عن هطول الأمطار دون انقطاع تقريباً منذ يوم الثلاثاء، حيث قال البعض إن هذه الموجة هى الأعنف في الذاكرة الحديثة.

 

وموجة الفيضانات المفاجئة جراء الأمطار الغزيرة ليست شائعة في قبرص، لكنها فيضانات نادرة، ومن المتوقع أن يكون الطقس سيئاً اليوم الخميس.

 

 

المزيد عن: قبرص فيضانات قبرص عالم اخبار
>
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
المصري البورسعيدي
كأس ملك إسبانيا
ريال مدريد
x
17:15
مليلية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
16:45
أحد
الاتحاد
x
18:40
الفيصلي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/6/2018 2:00:01 PM