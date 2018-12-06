مصرع شخصين فى فيضانات قبرص

لقى شخصين على الأقل مصرعهما فى فيضانات بشمال قبرص، وفقاً لوكالة رويترز، اليوم الخميس، حيث ضربت الأمطار الغزيرة الجزيرة.

وجرف الطوفان سيارة الضحايا في وقت متأخر يوم الأربعاء، وأبلغ سكان قبرص عن هطول الأمطار دون انقطاع تقريباً منذ يوم الثلاثاء، حيث قال البعض إن هذه الموجة هى الأعنف في الذاكرة الحديثة.

وموجة الفيضانات المفاجئة جراء الأمطار الغزيرة ليست شائعة في قبرص، لكنها فيضانات نادرة، ومن المتوقع أن يكون الطقس سيئاً اليوم الخميس.