تحديث يومى| سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك الرسمية خلال تعاملات فترة الظهيرة اليوم الخميس 6-12-2018





استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري في جميع البنوك الرسمية الحكومية والخاصة والسوق السوداء خلال تعاملات فترة الظهيرة اليوم الخميس 6-12-2018 في تحديث يومى تقدمة بوابة الفجر الالكترونية، و يشهد سعر الريال السعودي حالة من الاستقرار منذ انتهاء موسم عمرة المولد النبوي ليستقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، ليسجل الريال السعودي سعر 4.75 جنيه للشراء، 4.78 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى في البنك المركزى المصرى





استقر سعر صرف الريال السعودى في البنك المركزى خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء 5-12-2018، حيث سجل سعر الريال السعودى نحو 4.75 جنيها للشراء، و4.79 جنيها للبيع، ويعتبر هذا السعر أعلى سعر للدولار في البنوك بعد اتش اس بي سي.





سعر الريال السعودى اليوم مصر في السوق السوداء





واصل سعر الريال السعودى استقراره في البنوك والسوق السوداء على حد السواء خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 5-12-2018 حيث سجل سعر الريال السعودى في السوق السوداء نحو 4.70 جنيها للشراء، 4.80 جنيها للبيع، بينما سجل متوسط سعر الريال السعودى في البنوك نحو 4.75 جنيها للشراء، و4.79 جنيها للبيع بحسب اخر الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزى المصرى.





سعر الريال السعودى في البنك الأهلى المصري وأسعار العملات





استقر سعر الريال السعودى في البنوك المصرية اليوم الخميس 6-12-2018 ويعتبر من أهم البنوك العاملة في مصر البنك الأهلى المصري وسجل سعر الريال السعودى في البنك الأهلى المصري نحو 7.77 جنيها، 4.78 جنيها، وذلك بحسب اخر الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزى.





سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي فى بنك مصر

4.75 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي فى البنك التجارى الدولى

4.74 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

4.73 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع



