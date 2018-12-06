عاصي الحلاني يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في دبي
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:35 منور طلعت
يستعد الفنان عاصي الحلاني، لإحياء حفل غنائي ضخم بالقرية العالمية علي خشبة المسرح الثقافي الرئيسي بدبي.
ونشر عاصي، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير"إنستجرام"، وكتب،:"صباح الخير من البرازيل الي دبي لأحياء حفل القرية العالمية علي المسرح الثقافي الرئيسي".
ونشر عاصي، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير"إنستجرام"، وكتب،:"صباح الخير من البرازيل الي دبي لأحياء حفل القرية العالمية علي المسرح الثقافي الرئيسي".
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