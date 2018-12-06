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"الغندور" حكما لمباراة الزمالك والمصري

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:25 م
الغندور حكما لمباراة الزمالك والمصري
أحمد الغندور
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الفجر الرياضي
 
أعلنت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح تعيين أحمد الغندور حكماً لمباراة اليوم بين الزمالك والمصري المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر في الدوري المصري.

ويلعب الزمالك ضد المصري في الساعة السابعة مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الـ11 بالدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بينما المصرى بالمركز العاشر برصيد 16 نقطة.

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