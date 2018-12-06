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المشدد 15 سنة لـ8 متهمين باستعراض القوة والاعتداء على "ديسكو"

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:27 م
المشدد 15 سنة لـ8 متهمين باستعراض القوة والاعتداء على ديسكو
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عمار محمد
 

قضت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 15 سنة على 8 متهمين بحيازة وإحراز 5 أسلحة نارية، و65 طلقة، واستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، فيما قضت ببراءة آخر.


وصدر القرار بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي وإيهاب الطنطاوي ومحمد بسيوني وحضور مهاب الصياد ممثل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح مصطفى.

 

وكان قد ورود بلاغ من مديرة صالة "ديسكو" يفيد إطلاق أعيرة نارية من جانب مجموعة من الأشخاص الملثمين، يستقلون سيارتين، مما أدى إلى إصابة أحد العاملين بالأمن، وإتلاف بوابة إلكترونية وبعض الأشياء بالمكان وتحطيم عدد من السيارات خارج الملهى، وذلك بعد أن أثار المتهمين الفزع والرعب بالمنطقة السكنية المحيطة بالملهى وأطلقوا الأعيرية النارية داخل الملهى الليلي وخارجه، وتحرر المحضر رقم 343 جنح الدقي لسنة 2018.


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