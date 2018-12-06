"الصحة" تنظم قافلة طبية مجانية لأهالي جزيرة الوراق

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تنظيم قافلة علاجية مجانية بكافة التخصصات الطبية لأهالي جزيرة الوراق.

وأوضحت الوزارة، أن القافلة تأتي بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، المهندس، مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتوفير كافة الرعاية الطبية والاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرًا والمحرومة من الخدمات الصحية.

وقالت، إن القافلة تشمل تخصصات طبية في الباطنة والأطفال والأسنان والعظام والأنف والأذن والجلدية وعيادات متنقلة لتنظيم الأسرة والكشف المبكر عن أورام الثدي، بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر لأمراض الضغط والسكر.

وكما تضم موظفا من المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة مباشرة للحالات التي تتطلب تدخلات جراحية، حيث يتم تحويل الحالات إلى مستشفيات أم المصريين وإمبابة العام والوراق.

يُذكر أن القافلة العلاجية بدأت عملها منذ شهر سبتمبر الماضي والعمل بها يوم الخميس من كل أسبوع، حيث يتردد حوالي 700 مواطن على القاقلة كل يوم خميس.

كما تقوم الرائدات الريفيات خلال يوم عمل القافلة بتعليم السيدات أعمال الحياكة و"التريكوه"، لزيادة دخلهم المالي.