ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نيمار: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:19 م
نيمار: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي
نيمار
طباعة
وكالات
 

أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أنه يتمنى اللعب في الدوري الإنجليزي لأنه أعظم الدوريات في العالم.

 

وقال نيمار مقطع فيديو "Ask Neymar": "إنها منافسة كبيرة، واحدة من أكبر الدوريات في العالم وتضم أعظم اللاعبين وأعتقد أن كل لاعب على الأقل لا بد أن يتواجد في الدوري الإنجليزي ولو يوم واحد".

 

وأضاف نيمار: "إذا كنت تلعب هناك آمل أن تستمر في التمتع بالدوري الممتاز، لأنك تستحق الأفضل فقط".

 

 

المزيد عن: نيمار باريس سان جيرمان الدوري الانجليزي اخبار الرياضة اليوم
>
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
المصري البورسعيدي
كأس ملك إسبانيا
ريال مدريد
x
17:15
مليلية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
16:45
أحد
الاتحاد
x
18:40
الفيصلي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/6/2018 2:00:11 PM