نيمار: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي

أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أنه يتمنى اللعب في الدوري الإنجليزي لأنه أعظم الدوريات في العالم.

وقال نيمار مقطع فيديو "Ask Neymar": "إنها منافسة كبيرة، واحدة من أكبر الدوريات في العالم وتضم أعظم اللاعبين وأعتقد أن كل لاعب على الأقل لا بد أن يتواجد في الدوري الإنجليزي ولو يوم واحد".

وأضاف نيمار: "إذا كنت تلعب هناك آمل أن تستمر في التمتع بالدوري الممتاز، لأنك تستحق الأفضل فقط".