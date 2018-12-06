نيمار: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:19 موكالات
أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أنه يتمنى اللعب في الدوري الإنجليزي لأنه أعظم الدوريات في العالم.
وقال نيمار مقطع فيديو "Ask Neymar": "إنها منافسة كبيرة، واحدة من أكبر الدوريات في العالم
وتضم أعظم اللاعبين وأعتقد أن كل لاعب على الأقل لا بد أن يتواجد في الدوري الإنجليزي
ولو يوم واحد".
وأضاف نيمار: "إذا كنت تلعب هناك آمل
أن تستمر في التمتع بالدوري الممتاز، لأنك تستحق الأفضل فقط".
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