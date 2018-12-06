سعر الذهب في مصر وعلى مستوى العالم اليوم الخميس 6-12-2018- منتصف تعاملات الصاغة

شهد سعر الذهب حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الخميس 6-12-2018 في منتصف تعاملات الصاغة ، كما شهد سعر الذهب العالمي حالة من الاضطراب خلال الفترة الاخيرة على مستوى العالم، الامر الذي اثر بالسلب على اسعار الذهب على المستوى المحلى، ونستعرض فيما يلي اسعار الذهب في مصر وعلى مستوى العالم وجاءت على النحو التالي.





اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 6-12-2018 وسعر الجنيه الذهب





سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 528.85 جنيه، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 617 جنيها، بينما سحل سعر الذهب عيار 24 نحو 705 جنيها.





أما الجنيه الذهب فسجل 4936 جنيها، وسجلت أوقية الذهب: 1234 دولارا





أسعار الذهب على مستوى العالم اليوم الخميس 6-12-2018





استقر سعر الذهب على مستوى العالم حيث سجلت سعر اوقية الذهب العالمية نحو 1234 دولار وكان سعر أوقية الذهب العالمية قد ارتفع سعر بقيمة 6 دولارات خلال الاسبوع الماضي ليواصل الذهب تعافيه عقب موجة من الانخفاض خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة قوة الدولار الأمريكى.





اسعار الذهب اليوم الاربعاء 5-12-2018 والعوامل المؤثرة فيه





بعد تراجع اسعار الذهب امس الاربعاء ارجع الخبراء هذا التراجع هذا الانخفاض الملحوظ في اسعار الذهب إلى حالة التذبذب التي يشهدها سعر الذهب العالمي في الأسواق العالمية.





تخضع اسعار الذهب على مستوى العالم لعدة عوامل التي تحدد ارتفاعها وانخفاضها من اهم هذه العوامل التي تؤث على اسعار الذهب هي العرض والطلب، ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرية سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.





سبب تراجع اسعار الذهب امس





يأتي تراجع سعر الذهب فى مصر جاء نتيجة انخفاض سعر أوقية الذهب عالميا بقيمة 6 دولارات حيث انخفضت أوقية الذهب من 1240 دولار إلى 1234 دولار.





قال نادى نجيب سكرتير سعبة الذهب ان السبب وراء استقرار سعر الذهب في الاسواق المصرية اليوم الخميس هو الاضطراب في الاسعار العالمية، حيث يعتاد المستثمرين على اللجوء إلى شراء الذهب كملاذ أمن للاستثمار خاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار الدولار العالمى.



