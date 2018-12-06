هل الأغاني والموسيقى حرام؟.. الإفتاء ترد
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:05 م
أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال "هل الغناء والموسيقى حرام أم حلال؟"، على النحو التالي.
إن الغناء والموسيقى كلام ومعانٍ إن كانت حسنة فهي مقبولة وإن كانت قبيحة فهي غير جائزة وحرام، وعندما يكون الكلام به معانى رائقة وجميلة وفيه دلالات حسنة فلا مانع أن نسمعه حتى لو كان مصحوباً بموسيقى لأنها ليست محرمة على الإطلاق.
وأشار إلى أنه إذا كانت هذه الموسيقى صاخبة وتخرج الإنسان عن سمته الحسنة وتدعوه الى التكفير فى الذنوب والمعاصى أو الى الوقوع فى المحرمات أو كان الكلام نفسه به إسفاف وتعريض ما لا يجوز ذكره في الكلام ووصف الحالات التى لا تكون حسنة فهذه لا تكون مقبولة فالغناء حسنه حسن ومقبوله مقبول وقبيحه قبيح.
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