هل الأغاني والموسيقى حرام؟.. الإفتاء ترد

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال "هل الغناء والموسيقى حرام أم حلال؟"، على النحو التالي.





إن الغناء والموسيقى كلام ومعانٍ إن كانت حسنة فهي مقبولة وإن كانت قبيحة فهي غير جائزة وحرام ، وعندما يكون الكلام به معانى رائقة وجميلة وفيه دلالات حسنة فلا مانع أن نسمعه حتى لو كان مصحوباً بموسيقى لأنها ليست محرمة على الإطلاق.



