عاجل - السعودية| آل جابر: الأمم المتحدة أنفقت 40% فقط من المنحة السعودية الإماراتية لليمن

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أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، أن منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، لم تصرف سوى 40% فقط من مبلغ المليار دولار، الذي قدمته السعودية والإمارات بداية 2018.





وقال آل جابر المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر، الخميس- إن المملكة أعلنت عن 500 مليون دولار إضافية في بداية الشهر الجاري.





كما أودعت الرياض 2.2 مليار دولار للبنك المركزي اليمني، أدت إلى ارتفاع الريال اليمني أمام الدولار بنسبة 100% إضافة إلى توفير المملكة مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء.





وأشار إلى أن التنمية والإعمار اللذين عطلهما الحوثي في 2014، لن ينتظرا حتى يقبل بالسلام؛ فقد بدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فعليًّا في 10 محافظات يمنية بمشاريع في جميع المجالات.





وجاءت تصريحات السفير السعودي ردًّا على ما أعلنته الأمم المتحدة من تفاقم أزمة اليمن خلال العام المقبل.





وكان الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، ذكر منذ أيام، أن أزمة اليمن الإنسانية وحاجاته إلى المساعدة، ستتفاقم خلال 2019.



