أسعار الذهب اليوم الخميس 6 ديسمبر 2018  في محلات الصاغة في مصر





سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 6 ديسمبر 2018 في السوق المصري ومحلات الصاغة في مصر استقرار متأثرا باستمرار اضطراب سعر أوقية الذهب العالمية التي تتأثر مباشرة بارتفاع سعر الدولار العالمي، وحالات الاضطراب التي يشهدها سعر الذهب العالمي، وجاءت تراجع سعر الذهب في مصر بعد وصوله إلى أعلى المستويات على مستوى العالم خلال الفترة الأخيرة الماضية.





استقرار اسعار الذهب في مصر





استقرت اسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس 6-12-2018 بعد تراجعها امس بسبب إلى حالة التذبذب التي يشهدها سعر الذهب العالمي في الأسواق العالمية، حيث يعتاد المستثمرين على اللجوء إلى شراء الذهب كملاذ أمن للاستثمار خاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار الدولار العالمى.





وكان سعر أوقية الذهب العالمية قد ارتفع سعر بقيمة 6 دولارات خلال الاسبوع الماضي ليواصل الذهب تعافيه عقب موجة من الانخفاض خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة قوة الدولار الأمريكى.





اسعار الذهب في مصر الخميس 6 ديسمبر





عيار 18 : 528.85 جنيه

عيار 21: 617 جنيها

عيار 24: 705 جنيهات

الجنيه الذهب: 4936 جنيها

أوقية الذهب: 1234 دولارا

سعر الفضة اليوم في مصر اليوم 6 ديسمبر





تشهد أسعار الفضة في مصر حاله من الاستقرار النسبي، حيث تتغير الأسعار بشكل طفيف بين صعود في بعض الفترات ثم هبوط مرة أخرى وسجل سعر جرام الفضة البريطاني اليوم عيار 95.8 مبلغ 7.91 جنيه، أما سعر الفضة النقية عيار 99.9 فقد سجل مبلغ 8.25 جنيه، وفيما يلي جدول بأسعار الفضة اليوم.





اهم الاسباب العالمية وراء اضطراب اسعار الذهب





تخضع اسعار الذهب لعدة عوامل منها العرض والطلب، ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرية سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا، و يأتي هذا الاضطراب في سعر الذهب فى مصر جاء نتيجة انخفاض سعر أوقية الذهب عالميا بقيمة 6 دولارات حيث انخفضت أوقية الذهب من 1240 دولار إلى 1234 دولار وعدم استقرارها بوجه عام.



