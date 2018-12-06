الاتحاد يتدرب على ركلات الترجيح استعدادا لسموحة في كأس مصر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حلمي طولان المدير الفني تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة سموحة، ببطولة كأس مصر.





ومن المقرر أن يخصص طولان فقرة خاصة لتدريب اللاعبين على ركلات الترجيح تحسبًا لخروج المباراة بنتيجة التعادل بين الطرفين.





ومن المنتظر أن يعلن حلمي طولان قائمة زعيم الثغر عقب اختتام التدريبات مساء اليوم، لمواجهة سموخة مساء غدٍ الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.











