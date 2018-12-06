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تأجيل معارضة "الزيات" و5 آخرين في "إهانة القضاء" لـ10 ديسمبر

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:11 م
تأجيل معارضة الزيات و5 آخرين في إهانة القضاء لـ10 ديسمبر
محكمة - أرشيفية
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مروة هيكل
 

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري، تأجيل نظر المعارضة المقدمة من 6 متهمين محكوم عليهم من محكمة النقض بعدم جواز الطعن المقدم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"إهانة القضاء"، المتهم فيها المحامي منتصر الزيات وعبدالحليم قنديل ومحمد منيب ومحمد العمدة وآخرين، لجلسة 10 ديسمبر للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.

 

وكانت محكمة النقض، قضت بعدم جواز نظر الدعوى المقدمة من المتهمين على حكم حبسهم 3 سنوات في قضية "إهانة القضاء".

 

وكانت المحكمة قضت بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي، وسعد الكتاتني القيادي الإخواني، و18 آخرين 3 سنوات في قضية "إهانة السلطة القضائية"، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

 

وقضت المحكمة وقتها بتغريم عمرو حمزاوي وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسي بدفع مليون جنيه للقاضي على محمد النمر، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادي القضاة عدا المتهمين محمود السقا.


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