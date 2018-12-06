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سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس 6-12-2018 - تعاملات فترة الظهيرة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:03 م
سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس 6-12-2018 - تعاملات فترة الظهيرة
سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس
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استقرت أسعار الذهب فى  مصر خلال تعاملات فترة الظهيرة اليوم الخميس 6-12-2018 ، بعد أن تراجع سعر الذهب خلال تعاملات أمس الاربعاء بنحو 4 جنيهات، بالرغم من ارتفاعه عالميًا لأعلى مستوي فى شهر ونصف عند التسوية أمس، لتعاود التراجع فى بداية التعاملات الأربعاء ليسجل سعر أوقية الذهب سعر 1235 دولار.

اسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 18
 528.85 جنيه

سعر الذهب عيار 21
 617 جنيها

سعر الذهب عيار 24
705 جنيهات

سعر الجنيه الذهب
 4928 جنيها

أسعار الذهب على مستوى العالم اليوم 6-12-2018

 تراجعت أسعار الذهب لأول مرة في 3 جلسات عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع استقرار الدولار الأمريكي، ويأتي هبوط المعدن الأصفر من أعلى مستوى منذ يوليو الماضي مع تعافى الدولار من خسائره وسط مخاوف ألا تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى حل بشأن صراعهما التجاري.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم فبراير بنحو 0.3% إلى 1242.60 دولار للأوقية، وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1% إلى 1236.9 دولار للأوقية.

العوامل المؤثرة على اسعار الذهب في العالم

تخضع اسعار الذهب على مستوى العالم لعدة عوامل التي تحدد ارتفاعها وانخفاضها من اهم هذه العوامل التي تؤثر على اسعار الذهب هي العرض والطلب، ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرية سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.

كما يتأثر سعر الذهب في السوق المصري بالسعر العالمي للمعدن النفيس في بورصات المعادن العالمية، ويتحكم في السعر العالمي له ارتفاع الطلب عليه أو انخفاضه، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار بسوق العملات العالمية بطريقة عكسية، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار ببورصات العملات لتراجع سعر الذهب، حيث يبيع المستثمرين حصص لهم في الذهب لشراء الدولار، مع توقعاتهم لارتفاعه، وفي حال تراجع سعر الدولار بسبب القرارات السياسية والاقتصادية الأمريكية يتجه المستثمرين لشراء الذهب باعتباره استثمارا آمنا.

سعر الذهب اليوم  في مصر اليوم الخميس 6-12-2018 - تعاملات فترة الظهيرة
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