سعر الذهب اليوم  في مصر اليوم الخميس 6-12-2018 - تعاملات فترة الظهيرة

استقرت أسعار الذهب فى مصر خلال تعاملات فترة الظهيرة اليوم الخميس 6-12-2018 ، بعد أن تراجع سعر الذهب خلال تعاملات أمس الاربعاء بنحو 4 جنيهات، بالرغم من ارتفاعه عالميًا لأعلى مستوي فى شهر ونصف عند التسوية أمس، لتعاود التراجع فى بداية التعاملات الأربعاء ليسجل سعر أوقية الذهب سعر 1235 دولار.

اسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 18

528.85 جنيه

سعر الذهب عيار 21

617 جنيها

سعر الذهب عيار 24

705 جنيهات

سعر الجنيه الذهب

4928 جنيها

أسعار الذهب على مستوى العالم اليوم 6-12-2018





تراجعت أسعار الذهب لأول مرة في 3 جلسات عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع استقرار الدولار الأمريكي، ويأتي هبوط المعدن الأصفر من أعلى مستوى منذ يوليو الماضي مع تعافى الدولار من خسائره وسط مخاوف ألا تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى حل بشأن صراعهما التجاري.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم فبراير بنحو 0.3% إلى 1242.60 دولار للأوقية، وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1% إلى 1236.9 دولار للأوقية.





العوامل المؤثرة على اسعار الذهب في العالم



