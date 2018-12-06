ثراء جبيل: أواجه ظاهرة "ختان الإناث" فى"بين بحرين"

تنتظر الفنانة ثراء جبيل، عرض فيلمها السينمائي "بين بحرين" قريبا، والذي تقدم خلاله دور الطبيبة الصعيدية التي تواجه ظاهرة ختان الإناث في الصعيد، مما يسبب لها العديد من المشاكل، وذلك بحسب ما أعلنته خلال لقائها مع الإعلامية فاطمة مصطفى، مقدمة برنامج "الراديو بيضحك" على إذاعة "9090".

وأشارت "جبيل"، إلى أنها اقتربت أيضا من الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل "خط ساخن"، الذي تظهر فيه بدور عميلة من جانب بعض الجهات الخارجية التي تسعى إلى إشعال الفتن في مصر.

المسلسل بطولة الفنان حسين فهمي، وسلاف فواخرجي، ونضال الشافعي، وكان من المقرر عرضه في رمضان الماضي، إلا أنه خرج من الخريطة الدرامية بسبب ارتباك السوق الدرامية.