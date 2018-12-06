عاجل| لليوم الرابع.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية (فيديو وصور)

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، ولليوم الرابع على التوالي، موجة من الطقس السيئ مع هطول أمطار غزيرة يصاحبها رياح شمالية غربية وإنخفاض كبير في درجات الحرارة.



وقد تسببت الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة الساحلية، في غرق عدد من المناطق، مع هدوء حذر من قبل المواطنين، ومحاولة أجهزة المحافظة بالسيطرة على الوضع بالدفع بسيارات رفع المياه وتطهير الشنايش.



من جانبها قررت سلطات ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق بوغازي ميناءي الإسكندرية والدخيلة، أمام حركة الملاحة البحرية، لسوء الأحوال الجوية لليوم الثالث على التوالي.



وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الرصدة الجومائية أكدت تجاوز سرعة الرياح إلى 30 عقدة وارتفاع الأمواج لـ5 أمتار، مؤكدًا جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.



وأضاف الغندور أن إغلاق البوغازين جاء حرصًا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية.



وتسبب هطول الأمطار الغزيرة، في تراكم مياه الأمطار بعدد من الشوارع والأنفاق، بمختلف أنحاء المدينة الساحلية، فيما استمرت أعمال شفط مياه الأمطار بواسطة سيارات وفرق الطوارئ التابعة لشركة الصرف الصحي والأحياء طوال الليل وحتى صباح اليوم.



وكان الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بشركة الصرف الصحي للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.



وقد تعرضت محافظة الإسكندرية، فجر اليوم الخميس، إلى حدوث إنهيار جزئي بعقار نتيجة للطقس السيئ بمنطقة محطة مصر، تسبب في وفاة مواطن بأسفل الأنقاض.