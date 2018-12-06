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تعرفي على أعراض التوحد عند الطفل

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 12:01 م
تعرفي على أعراض التوحد عند الطفل
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هناك أعراض تظهر على الطفل في سن مبكرة، يمكن للأهل من خلالها اكتشاف إصابته بمرض التوحد قبل بلوغه سن ثلاثة أعوام، منها:

1- عدم الاستجابة للنداء باسمه من قِبل مَن حوله.
2- عدم إبداء أي ردة فعل طبيعية، مثل الخوف من سماع الأصوات المفاجئة.
3- يميل إلى العزلة وعدم الرغبة في اللعب مع الأطفال الآخرين.
4- إعادة ترديد بعض الكلمات التي ينطقها مَن حوله وتكرارها دون فهمها.
5- التأخر في النطق.
6- الارتباط الواضح بدمية معينة ورفض غيرها.
7- التأخر وصعوبة التعلم مقارنة بالأطفال من عمره.
8- عدم الاهتمام بمَن يتحدث معه، ورفض النظر إليه.
9- تكرار بعض الحركات أثناء الجلوس، أو اللعب، مثل اللعب بالأصابع بطريقة معينة.
10- ينجذب إلى الأشياء الغريبة التي لا ينجذب إليها الأطفال بالعادة، ويحدق فيها لوقت طويل، مثل مشاهدة دوران غسالة الملابس.
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