براءة محمد صلاح من ورطة دعم المثليين (صور)

ظهر محمد صلاح نجم نادي ليفربول في مباراة فريقه أمام إيفرتون بحذاء يثبت براءته من ورطة دعم المثليين التي وضعته إدارة فريقه فيها .





وارتدى محمد صلاح حذاءً بأربطة حمراء عادية خلافًا لما كان متفقا عليه من ارتداء أحذية تحمل ألوان الطيف السبعة (علامة دعم المثليين) لجميع لاعبي الدوري الإنجليزي في حملة تهدف لدعم حقوق هؤلاء .





وكان ليفربول قد أعلن دعمه لـrainbowlaces وأكد على ارتداء لاعبي الفريق لأحذية تعبر عن هذا التضامن لكن صلاح تغلب على الحرج وارتدى حذاءه العادي.



