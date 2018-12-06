سعر الذهب والفضة  اليوم الخميس 6 ديسمبر 2018 في السوق المصرى- التعاملات الصباحية

استقر سعر الذهب والفضة في السوق المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 6 ديسمبر 2018 محلات الصاغة في مصر، وكان سعر الذهب في مصر قد شهد تراجعا كبيرا خلال تعاملات أمس في ظل حالة من الاضطراب يشهدها سعر الذهب في مصر بسبب التذبذب الذي يعيشة الذهب على مستوى الاسواق العالمية في ظل الارتفاعات الكبيرة التي يشهدها الدولار العالمي مما يؤثر بالسلب على اسعار الذهب في السوق المصري ومحلات الصاغة وجاءت اسعار الذهب على النحو التالي في مصر :





اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 6 ديسمبر





عيار 18 : 528.85 جنيه

عيار 21: 617 جنيها

عيار 24: 705 جنيهات

الجنيه الذهب: 4936 جنيها

أوقية الذهب: 1234 دولارا





سعر الذهب في الأسواق العالمية





تراجعت أسعار الذهب لأول مرة في 3 جلسات عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع استقرار الدولار الأمريكي، ويأتي هبوط المعدن الأصفر من أعلى مستوى منذ يوليو الماضي مع تعافى الدولار من خسائره وسط مخاوف ألا تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى حل بشأن صراعهما التجاري.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم فبراير بنحو 0.3% إلى 1242.60 دولار للأوقية، وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1% إلى 1236.9 دولار للأوقية.





اسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم 6-12-2018

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 528.85 جنيه، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 617 جنيها، بينما سحل سعر الذهب عيار 24 نحو 705 جنيها، أما الجنيه الذهب فسجل 4936 جنيها، وسجلت أوقية الذهب: 1234 دولارا





سعر الفضة اليوم في السوق المصري اليوم الخميس 6 ديسمبر

تشهد أسعار الفضة في مصر حاله من الاستقرار النسبي، حيث تتغير الأسعار بشكل طفيف بين صعود في بعض الفترات ثم هبوط مرة أخرى وسجل سعر جرام الفضة البريطاني اليوم عيار 95.8 مبلغ 7.91 جنيه، أما سعر الفضة النقية عيار 99.9 فقد سجل مبلغ 8.25 جنيه.

توقعات اسعار الذهب في مصر والعوامل المؤثرة فيه

استقر سعر الذهب على مستوى العالم حيث سجلت سعر اوقية الذهب العالمية نحو 1234 دولار وكان سعر أوقية الذهب العالمية قد ارتفع سعر بقيمة 6 دولارات خلال الاسبوع الماضي ليواصل الذهب تعافيه عقب موجة من الانخفاض خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة قوة الدولار الأمريكى.





تخضع اسعار الذهب على مستوى العالم لعدة عوامل التي تحدد ارتفاعها وانخفاضها من اهم هذه العوامل التي تؤث على اسعار الذهب هي العرض والطلب، ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرية سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.





يأتي تراجع سعر الذهب فى مصر جاء نتيجة انخفاض سعر أوقية الذهب عالميا بقيمة 6 دولارات حيث انخفضت أوقية الذهب من 1240 دولار إلى 1234 دولار.





قال نادى نجيب سكرتير سعبة الذهب ان السبب وراء الاضطراب في سعر الذهب في الاسواق المصرية هو الاضطراب في الاسعار العالمية، حيث يعتاد المستثمرين على اللجوء إلى شراء الذهب كملاذ أمن للاستثمار خاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار الدولار العالمى.



