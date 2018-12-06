أبرز صيحات الشعر الرائجة هذا العام

في ما يلي أبرز صيحات صبغات الشعر التي ستكون رائجة جداً خلال عام 2019.





البني الكستنائي مع الخصلات الذهبية

إن درجات لون الشعر البني الكستنائي ستكون منتشرة خلال 2019 على نطاق واسع، لكن أضيفي هذه المرة على لون شعرك البني بعداً غير مألوف من خلال اعتماد بعض الخصلات الذهبية في الجزء الأمامي من الشعر، وهذا ما فعلته النجمة ميراندا كير في إطلالتها الأخيرة.





الأسود الداكن

الأسود الداكن سيكون أحد أبرز ألوان الشعر الرائجة خلال الموسم المقبل. لكن، إذا كنت قد قررت اعتماد لون الشعر هذا، عليك أن تحرصي على لمعان شعرك والحفاظ على لونه الأسود الداكن الجذاب، وذلك من خلال استخدام المنتجات المحسّنة للون الشعر، مثل أنواع الشامبو المرطبة للشعر والخالية من الكبريت.





الرمادي

إذا كنت قد سئمت من لون شعرك الأسود وتريدين الابتعاد عن ألوان الشعر الداكنة، فإن اللون الرمادي سيكون خياراً مثالياً خلال 2019، بحيث تحافظين على اللون الأسود لجذور الشعر، وتعتمدين اللون الرمادي لخصلات شعرك، على أن يكون مركزاً عند نهايات الشعر.





الزهري الفاتح

إذا كنت تمتلكين شخصية جريئة وتميلين الى كل ما هو جديد وخارج عن المألوف، فإن لون الشعر الزهري الفاتح سيكون الخيار الأمثل لك، فإضافة الى أنه من أكثر ألوان الشعر رواجاً، حيث ظهر بكثرة على منصات العروض لعام 2019، فإنه سيجعلك تسرقين الأضواء في كل مكان تقصدينه.





الأشقر الطفولي

إذا كنت قد مللت من لون الشعر الأشقر البلاتيني، وفي الوقت نفسه لا ترغبين في ألوان الشعر الداكنة، فقد آن الأوان لاعتماد لون الشعر الأشقر الطفولي، فهو سيكون رائجاً جداً خلال المرحلة المقبلة، وسيمنحك طلة طبيعية مضيئة كنور الشمس.





البني الشوكولاتة مع النحاسي

بعدما كان رائجاً جداً في 2018، سيشهد لون الشعر النحاسي بدرجاته انحساراً، ليحل محله لون الشعر البني الشوكولاتة الممزوج مع الخصلات النحاسية الناعمة، فلون الشعر هذا جميل جداً وسيمنحك طلة جذابة ولوكاً عصرياً وحيوياً.





العسلي الفاتح