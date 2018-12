تستعد المغنية الكندية أفريل لافين، لطرح أغنية جديدة بعنوان "Tell Me It’s Over" خلال الأيام القريبة المقبلة.

ومن المقرر أن تبصر الأغنية النور يوم 12 ديسمبر الجاري عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناة أفريل لافين الرسمية على موقع "يوتيوب" العالمي للفيديوهات.