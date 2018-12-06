رسالة إلي أبي

السلام عليكم جميعا .. مشكلتي في سطور .. انا في اخر الاربعينات من عمري واعمل مهنة راضي عنها والحمد لله .. مطلق وليس لدي اولاد منذ سنوات كثيرة .. اعيش لارعي امي جيدا فهي تعبت بسبب والدي كثيرا .. هم ايضا مطلقين منذ اكثر من ٢٥ سنة واعتدت علي العيش بدون الاثنان معا لكن تبدا المشكلة من بداية طلاقهم لان والدي ليس معترف بطلاقهم علي المستوي المعنوي ان امي اصبحت خارج سيطرته .. هو رجل كان ناجحا في عمله ميسور الحال جدا لكن بعد طلاقهم تحولت كل سلوكياته ومعتقداته واصبح شخص متآمر عليها بكل الطرق التي تدفعها الي ان يضيق بها الحال من خلالي انا واخوتي وهي مسكينة لانها تعول نفسها بمعاش والدها جدي .. وانا اعاونها قدر استطاعتي بجزء من مرتبي او اشتري لها بعض احتياجات البيت .. الان والدي يعاني من الوحدة ومن كبر السن وبدا في تصور اشياء ليست موجودة اظنه اصيب بمرض نفسي شديد .. احيانا يكون بذاكرة حديدية ومرة اخري يهزي بلا معني ولا يوجد من يعاونه علي قضاء متطلباته اليومية لذلك اذهب اليه يوم بعد يوم كي اساعده علي ذلك .. المشكلة لديه بخلاف الناحية المعنوية انه يظل يحكي عن امي بشكل غير لاءق طوال فترة زيارتي وانا ايضا فاض بي الكيل من سماع نفس الاسطوانة لانها تحملني فوق طاقتي بكثير واذا لم ارد عليه يتهمني باني في صفها كما لو كانت عدوة ناسيا انها امي وان قمت بالرد واقول له انسي لان هذه الحكاية اصبحت ذكري يتهمني باني لا اشعر به وبالنال التي داخله وللحقيقة هو رجل لا يعاشر اصلا .. لا يصلح لا زوج ولا اب ولا اي شيء وما يضطرني لزيارته هو خوفي من الله وان من واجبي ان اصاحبه في الدنيا كما امر الله .. لكن انا ايضا بدات في الدخول بمرحلة اكتءاب بسبب ظروف والدي والتي تطورت الي ظهور ناس لم اعرف عنهم شيء يستغلونه ماديا وفجاة يتصل بي ليقول اشتري ليه علبه فول والدواء بالمرة انا لا املك مليم .. كيف هذا وانا اعلم عن دخله جيدا .. تابعت الموقف من بعيد وجدت سيده في الثلاثين من عمرها كانت تعمل خادمة في بيت ابي ولم تعد تاتي لتنظيف البيت لكن تواجدها الوحيد لتاخذ كل ما يملكه من مال بالكامل ويظل جالسا بدون ثمن حتي دواؤه ما هذا المنطق الغريب .. وانا ايضا محدود الدخل لست غنيا كي اساهم مع امي وابي في نفس الوقت خاصة واني اعلم جيدا كم يملك من المال .. مللت من الحياة المشحونة بالكآبة والشكوي دون داع وايضا دخول بيت ابي ناس لا اعرفهم يسبب لي قلق هو كبير في السن ويسهل علي اي احد عمل به اي شيء وكلنا نسمع عن جرايم كثيرة لا قدر الله .. مللت من كثرة اقتراح الكثير من الافكار كي يتخلي عن طريقة تفكيره المعوجة وبذلت مجهود خرافي في تسديد فواتيره المتراكمة ولايمكن ان اعرف منه ماذا تخص هذه الفواتير مالي معظمه ذاهب لمساعده امي وجزء صغير لمعيشتي والاخر لنزوات ابي الغير مفهومة .. كرهت نفسي والحياة وتمنيت الموت لاتخلص من مصيبتي في ابي واخوتي بنات متزوجات لا يصح ان اقسو عليهن بآكاذيب ابي او حتي الجآ لهن لمساعدة ابونا ماليا فكل منهن لها زوج واولاد اولي بها من كل هذا الهراء .. لا حول ولا قوة الا بالله .. اريد ان يواسيني احد فانا اعرف انه لايوجد حل لاب عاق ويضر نفسه واولاده الي هذا الحد اخجل ان اتكلم عن تصرفات اخري تخصه لكن اعتقد ان القراء سيفهموت تباعيات سلوك رجل كهذا من الممكن تصل بيه الي اين .. ارجو المساعدة ان اذنتي لي استاذة نيفين وان اذن لي القراء .. وعسي الله ان يرفع عنا جميعا همومنا وسوء اقدارنا

محمد الفاتح





فضفضة

محررة الصفحة .. نيفين حجازي

استاذ محمد .. ان ضاقت بك الدنيا من سلوكيات وتفكير والدك فتذكر انك تعامل فيه الله سبحانه وتعالي وان الدعاء له من اهم المساعدات التي يمكن ان تعينك علي قضاء حواءجك ان شاء الله .. انت الان تكرمه في كبره بصرف النظر عن تصرفاته التي لايمكن ان نحكم عليها في سن كبير .. بالقطع هو يعاني من اضطرابات في شخصيته نظرا لظروف معنوية كثيرة مر بها في نظرك عادية لكن من وجهة نظره هو عظيمة . ولم يستطع ان يتحملها فوق في فخ كل ما يشعر هو به اليوم وهو نفسه الذي ادي به الي المرحلة التي انت اليوم تشكو منها .. كلنا بالمناسبة معرضون فلا تستثني نفسك ان يحدث لك مثل ابيك .. كلنا معرضون لا قدر الله .. لذا اوصيك بابوك مهما حدث وحاول معه بشكل لطيف ان تعرف ما وراء انفاق ماله ومن المستفيد المباشر بخلاف السيدة التي ذكرتها واقترح عليه ان تتولي انت مسوولية ضبط مصروفاته بحيث تتآكد مع مرور الوقت من اشياء ستظهر امامك بوضوح لتعرف ما يفيدك في ادارة ما يتعلق بوالدك .. ومن نناحية اخري .. دعه يتكلم عن والدتك كيفما يشاء لتفريغ ما لديه من ضغوط داخله .. ثم اذهب به مقاطعا في الوقت المناسب الي اي موضوع ترفيهي كوميدي او حتي عن الاحداث الجارية من حولك لكن شرط ان تكون بهجة قليلا او حتي اشركه في مشاريعك القادمة وان كانت غير حقيقية .. القصد ان تآخذه الي منطقة تفكير اخري ايجابيه وتتفق معه الي الخروج نزهه خفيفة وبسيطة لتغيير شكل الجدران المحبوس داخلها .. اخرج بعقله الي منطقة حواديت تخصك او حتي تخص اصدقاء لك لم يعرفهم .. المقصود من هذا هو تشتيته دوما عن التركيز تجاه نقطة معينة وفكرة مسيطرة علي عقله ولعل الله يحدث خيرا عن قريب وتوكل علي الله وادعو له كثيرا ولنفسك .. وداءما تذكر انك تعامل الله في والدك ولن يضيع اجرك عند ربك .. اعلم جيدا ان مثل هذه الامور مزعجة ومؤلمة نفسيا لكن ان توجهت بالنية الي ما نصحتك به ستتيسر الامور الي الافضل ان شاء الله تعالي .. ولك مني كل التقدير وتحياتي .. ان اردت المساعدة باي وقت هذا الباب مكانك الصغير وهنا ايضا اصدقاء لك .. فضفض كي تخرج كل الطاقة السلبيه من داخلك والله المستعان



