استئناف القاهرة: إنشاء مأمورية محاكمة الجنايات بطرة بعد موافقة وزير العدل

وافق المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل على طلب المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة -عضو مجلس القضاء الأعلى - بإنشاء مأمورية تتبع محكمة استئناف القاهرة تختص بنظر المحاكمات الجنائية بمنطقة طره.

ووجه المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة - عضو مجلس القضاء الأعلى - الشئون الإدارية لترشيح عددا من العاملين والموظفين للأعمال الإدارية وطالب المكتب الفني والمتابعة لترشيح أحد القضاة وندبه للإشراف على المأمورية.

يذكر أن المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئنافالقاهرة – عضو مجلس القضاء الأعلى- قد تفقد مجمع محاكم جنايات القاهرة بمنطقة طره منذ أيّام والذي تم إنشاؤه على أحدث مواصفات قاعات المحاكم وذلك حتى يتم العمل بها.

وقام المستشار "شوكت" يرافقه المستشارين محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة ومحمد البشبيشي ومحمود عبدالفتاح عضوا المكتب الفني ببدأ الجولة التفقدية بالمرور على كافة القاعات وغرف المداولة وحجز المتهمين.

ووجه باستكمال تكييف غرف الحبس وعزل المبنى عن معهد أمناء الشرطة بمدخل خاص يحمل اسم محكمة استئناف القاهرة ويسلم لمحكمة الاستئناف ليكون تحت إدارتها المباشرة وتزويد الموقع بمحول كهربائي يكفي للتكييف المركزي لقفص الاتهام وقاعات الجلسات وتوفيراستراحة خاصة لأقارب المتهمين بجانب حجرة للمحامين مزودة بدورة مياه.

وشدد المستشار "شوكت" على ضرورة الانتهاء الفوري من تلكالملاحظات حتى يتم بدأ العمل بتلك القاعات الجديدة بداية منشهر ديسمبر المقبل بهدف تحقيق العدالة الناجزة وحتى لا يضار متهم من طول فترة التقاضي .

ويتكون المبنى من 4 طوابق وبدروم تم إنشاؤه على مساحة حوالي 1000 متر عبارة وبه ثلاث قاعات جنايات تم تجهيزهم وفق أحدث الطرق بجانب غرف المداولة وأخرى لأعضاء النيابة العامة وقائد حرس المحكمة بالطابق الأرضي بجانب الحجز.