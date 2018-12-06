نشرة أخبار الظهيرة.. "الرقابة الإدارية" تضبط شبكة دولية للاتجار في البشر

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال فترة الظهيرة، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، وزير النقل يلتقي وفد البنك الدولي لبحث التعاون في مجال السكك الحديدية، وزيرة الهجرة تلتقي الجالية المصرية في الأردن مؤتمر "نساء على خط المواجهة".

وزير النقل يلتقي وفد البنك الدولي لبحث التعاون في مجال السكك الحديدية





اجتمع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مع وفد البنك الدولي؛ لمتابعة عدد من المشروعات التي يقوم بتمويلها البنك في مجالات النقل المختلفة بمصر.

"مصر للطيران" تطرح أحدث عروضها الترويجية من القاهرة إلى أبو ظبي وأثينا





طرحت شركة مصر للطيران، عددا من العروض الترويجية لعملائها لوجهات مختلفة حول العالم بما يلاقي رغباتهم، حيث تقدم الشركة تخفيضا بنسبة 45% للمسافرين على رحلاتها إلى أثينا باليونان على الدرجة السياحية و20% تخفيض على درجة رجال الأعمال، ويمكن للعملاء الحجز وشراء التذاكر من الآن وحتى 31 ديسمبرالجاري والاستمتاع بتجربة السفر حتى 14 فبراير 2019.

وزيرة الهجرة تلتقي الجالية المصرية في الأردن مؤتمر "نساء على خط المواجهة"





التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الجالية المصرية بالأردن، مساء أمس، بحضور السفير شريف كامل، سفير مصر بالأردن، وأعضاء السفارة المصرية، على هامش زيارتها للعاصمة الأردنية عمّان لحضور مؤتمر "نساء على خط المواجهة".

البشير يقرر إلغاء مهرجانات السياحة والتسوق نظرا للظروف الاقتصادية





أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، الأربعاء، قرارا جمهوريا بإلغاء كافة مهرجانات التسوق والسياحة التى قامت الولايات بتنظيمها.

أوكرانيا تختبر صاروخا مجنحا جديدا





نشر رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني ألكسندر تورتشينوف فيديو لاختبارات لصواريخ مجنحة جديدة على شبكة الإنترنت.

"الرقابة الإدارية" تضبط شبكة دولية للاتجار في البشر





تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، في إطار دورها في حماية المجتمع من كافة صور الفساد وطبقا لقرار رئيس الجمهورية في أكتوبر 2017 بتعديل قانونها وموافقة مجلس النواب، من الكشف عن شبكة دولية للاتجار في البشر ضمت (20) متهما من المصريين والأجانب من جنسيات عربية وأوروبية لتورطهم في جرائم استغلال حاجة بعض السيدات وممارسة الضغوط عليهم للاشتراك في أعمال منافية للآداب وجلب مخدر الهيروين والآيس والكرستال والترامادول من تركيا والهند عبر المنافذ الجوية والبرية وترويجها على عملائهم من الشباب.