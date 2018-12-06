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ليبرمان ينتقد العملية العسكرية على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:51 ص
ليبرمان ينتقد العملية العسكرية على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية
ليبرمان
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وكالات
 

انتقد وزير الدفاع الإسرائيلى المستقيل رئيس حزب "إسرائيل بيتنا " افيجدور ليبرمان العملية العسكرية على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية، لتدمير أنفاق تقول إسرائيل أن "حزب الله" حفرها عند الحدود اللبنانية.

 

انتقد وزير الدفاع الإسرائيلى المستقيل رئيس حزب "إسرائيل بيتنا " افيجدور ليبرمان العملية العسكرية على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية، لتدمير أنفاق تقول إسرائيل أن "حزب الله" حفرها عند الحدود اللبنانية.

 

 

ونقل راديو "سوا" الأمريكى عن ليبرمان قوله اليوم الخميس، خلال جولة فى القرى المجاورة لقطاع غزة، أنه كان من الأفضل للجيش الإسرائيلى أن يستمر بعمله ضد حركة "حماس" فى قطاع غزة.

 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أكد فى وقت سابق أن عملية تدمير أنفاق حزب الله على الحدود ستستمر حتى تحقيق أهدافها.

 

وقال الجيش الإسرائيلى أمس الأول أن "حزب الله" حفر أنفاقا لشن هجمات على إسرائيل عبر الحدود مع لبنان.

 

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أن الجيش على علم بعدد من الأنفاق العابرة إلى إسرائيل من لبنان وسيبدأ عمليته داخل إسرائيل وليس عبر الحدود.

 

المزيد عن: ليبرمان حدود لبنان العملية العسكرية الحدود مع لبنان اسرائيل
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