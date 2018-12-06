الأهلي يرد على رحيل معلول وكوليبالي لضم لاعب النجم الساحلي

أعلن محمد يوسف المدير الفني للنادي الأهلي موقفه من رحيل مدافعي الفريق علي معلول وساليف كوليبالي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.





وأكد يوسف في تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت أن الحديث عن رحيل لاعبين أجانب من الأهلي لضم أمين بن عمر لاعب النجم الساحلي التونسي سابق لأوانه.





وقال محمد يوسف: "الحديث عن رحيل كوليبالي أو أي لاعب داخل الأهلي، مازال مبكراً فلدينا مزيد من الوقت حتي شهر يناير المقبل كما أننا نركز في الوقت الحالي على الفوز بكل مباريات شهر ديسمبر".





كان الأهلي قد فاز على الجونة 2-1 ضمن مؤجلات الجولة السابعة من الدوري المصري.



