"الساعة الأخيرة"يمثل مصر رسميا في مهرجان "قرطاج المسرحي"

قال الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح ان فريق عمل عرض " الساعة الأخيرة" من إنتاج الفرقة يسافر صباح الغد إلى تونس للمشاركة ضمن فعاليات الدورة ال٢٠ من "أيام قرطاج المسرحية" و التي من المقرر افتتاحها فى ٨ ديسمبر الجاري بتونس، حيث يمثل العرض مصر ضمن عروض المسابقة الرسمية بالمهرجان.

جدير بالذكر ان "الساعة الأخيرة" يقدم يوم الأثنين الموافق ١٠ ديسمبر مرتين فى نفس اليوم على قاعة الفن الرابع بتونس العاصمة، الأولى في تمام الثالثة عصرا، و الثانية في تمام السابعة مساء.

يذكر ان عرض " الساعة الأخيرة" أُفتتح في شهر إبريل الماضي، يتناول العرض حياة الطيار الأمريكي الذي ألقى قنبلة هيروشيما، من تأليف عيسى جمال الدين ، و بطولة نجوم مسرح الغد شريف صبحي ، سامية عاطف ، معتز السويفي ، محمود الزيات ، محمد دياب ونائل علي ،بمشاركة نورهان أبو سريع و محمد حسيب ،ديكور وأزياء محمد هاشم، إعداد موسيقي أحمد حامد، مادة فيلمية حازم مصطفى و من إخراج ناصر عبد المنعم.