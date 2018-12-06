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أسعار الذهب اليوم الخميس 6-12-2018 مقابل جميع العملات العربية

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:28 ص
أسعار الذهب اليوم الخميس 6-12-2018 مقابل جميع العملات العربية
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
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انطلاقًا من حرص بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم خدمات متميزة لقرأها الأعزاء، نستعرض معكم اليوم تقرير مفصل عن أسعار الذهب اليوم مقابل جميع العملات العربية والدولار الأمريكي. 

أسعار الذهب اليوم الخميس 6-12-2018 مقابل جميع العملات العربية

حيث يمكنكم متابعة سعر جرام الذهب بعباراته المتعددة وسعر الجنيه الذهب وسعر أوقية الذهب وسعر كيلو الذهب، وقد تختلف تلك الأسعار عن أسعار محلات الذهب. 

كما يمكنك معرفة أسعار الذهب للأيام السابقة، حيث يتم تحديث أسعار الذهب يوميا وباستمرار. 

اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية

والجدول التالي يوضح أسعار الذهب بالأوقية وسعر جرام الذهب عيار 18،21،24 مقابل جميع العملات العربية.

أخر تحديث بتاريخ | الخميس 06 ديسمبر 2018 الساعة 7:13 صباحا


إسم العملهالكودسعر الذهب عيار 24سعر الذهب عيار 21سعر الذهب عيار 18
اسعار الذهبجنية مصريEGP714.44625.29535.97
اسعار الذهبريال سعوديSAR149.36130.73112.05
اسعار الذهبدينار كويتيKWD12.1310.619.1
اسعار الذهبدرهم إماراتيAED146.28128.02109.73
اسعار الذهبدينار اردنيJOD28.2424.7221.18
اسعار الذهبدينار بحرينيBHD14.9813.1111.23
اسعار الذهبريال عمانيOMR15.3113.411.49
اسعار الذهبريال قطريQAR144.98126.89108.76
اسعار الذهبدينار جزائريDZD4740.374148.863556.17
اسعار الذهبريال يمنيYER99668722.447476.37
اسعار الذهبدينار تونسيTND117.09102.4887.84
اسعار الذهبليرة لبنانيةLBP60043.7352551.4545044.1
اسعار الذهبدينار عراقيIQD47406.4641491.0635563.77
اسعار الذهبدرهم مغربيMAD378.82331.55284.18
اسعار الذهبدينار ليبيLYD55.5748.6441.69
اسعار الذهبليرة سوريةSYP20515.5717955.6315390.54
اسعار الذهبفرنك جزر القمرKMF17276.5615120.7912960.67
اسعار الذهبفرنك جيبوتىDJF7083.926199.995314.28
اسعار الذهبأوقية موريتانيةMRO1427.911249.741071.2
اسعار الذهبشلن صوماليSOS23132.520246.0217353.73
اسعار الذهبجنية سودانيSDG1896.021659.431422.37
اسعار الذهبشيكلILS148.48129.95111.39
اسعار الذهبدولار أمريكىUSD39.8334.8629.88
اسعار الذهبيوروERO35.1230.7426.34
اسعار الذهبليرة تركيةTRY214.54187.77160.94
اسعار الذهبالريال الإيرانيIRR1671289.321462745.311253781.69
اسعار الذهبالروبية الهنديةINR2825.832473.222119.9
اسعار الذهبالدولار الكنديCAD53.3846.7240.05
اسعار الذهبالدولار الأستراليAUD55.1648.2841.38
اسعار الذهبالروبية الباكستانيةPKR5521.164832.234141.91

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