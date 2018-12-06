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الإفراج عن 640 سجينا بموجب عفو رئاسي

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:38 ص
الإفراج عن 640 سجينا بموجب عفو رئاسي
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هبة عبد الحفيظ
 

أنهت مصلحة السجون إجراءات الإفراج لـ640 سجينا، بموجب عفو رئاسي، استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم "455 ـ 2018" الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم؛ بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر.

 

وواصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 331 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وأنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 309 نزلاء إفراجا شرطيا، بإجمالى 640 مفرجا عنهم.

 

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

المزيد عن: قطاع السجون عفو رئاسي سجناء الداخلية الإفراج
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