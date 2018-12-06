جرانيرو: برشلونة عدوي ولست نادما على ترك ريال مدريد

أعلن إستيبان جرانيرو لاعب وسط إسبانيول الإسباني أن فريقه عازم على التأهل لبطولة أوروبية بنهاية الموسم الجاري، مشيرًا إلى أنه ليس نادمًا لرحيله عن ريال مدريد.





وأضاف جرانيرو في رده على أسئلة خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف برعاية رابطة "لا ليجا": "نحن لسنا بعيدين عن الصدارة، وبدأنا الدوري بشكل جيد، ولكن مؤخرًا تعرضنا لعدة هزائم، وكل مباراة كانت مختلفة، ولازال لدينا فرصة للمنافسة".





وأضاف صاحب الـ31 عاما "نحن متحمسون من أجل التواجد في المراكز المؤهلة لبطولة أوروبية، ولكن كل تركيزنا الآن على الفوز بالمباراة المقبلة، لأننا نتعامل مع كل مباراة على حدا".





ويعتبر مؤتمر جرانيرو أول أوجه التعاون بين ورابطة "لا ليجا".





ويحتل إسبانيول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد، صاحب المركز الخامس.





ويستضيف إسبانيول، جاره اللدود برشلونة، يوم السبت المقبل في ديربي كتالونيا ضمن الجولة 15 من الليجا.





وعن هذه المباراة، قال جرانيرو "مواجهة برشلونة دائما خاصة بالنسبة لي، لأني لعبت من قبل لريال مدريد، وبرشلونة هو العدو الأول لنا، والآن أنا ألعب لإسبانيول والبارسا هو الجار اللدود، ولدينا الفرصة للفوز".





وأكمل "هي مباراة بثلاث نقاط نسعى لحصدها من أجل التواجد في مركز متقدم، وأيضًا سنلعب على أرضنا ووسط جماهيرنا ونسعى لإسعادهم، ولدينا الفرصة للفوز".





وبسؤاله عن ليونيل ميسي، نجم البارسا، رد جرانيرو "هو لاعب كبير، وصاحب مستوى عالٍ في آخر 10 سنوات، وأكن له كل الاحترام وأحب دائمًا مواجهة مثل هؤلاء اللاعبين".





وتابع جرانيرو "الليجا هذا الموسم مشتعلة، والفرصة متاحة للجميع، ورأينا ريال مدريد يخسر ضد إيبار، وبرشلونة يخسر ضد ليجانيس، وجيرونا يتعادل مع أتلتيكو مدريد ونحن انتصرنا على فالنسيا، وفي كل مباراة كل شيء وارد، وهذا شيء مميز لليجا".





وأردف اللاعب الإسباني "هذا العام لدينا مدرب جديد، وقدمنا أداء جيد معه، ويمنحنا الثقة، وسنقاتل حتى النهاية من أجل التواجد على القمة، فنحن قادرون".





وبسؤاله حول ما إذا كان يشعر بالندم للرحيل عن ريال مدريد، أجاب: "لا لست نادمًا، فأنا أردت ذلك وريال مدريد هو بيتي. في كل مرة أذهب إلى ملعب سانتياجو برنابيو، أشعر بسعادة كبيرة، بسبب دعم الجماهير لي حيث أكون في بيتي".





ولعب جرانيرو ضمن صفوف الناشئين بريال مدريد لكنه انتقل إلى خيتافي عام 2007، ثم عاد إلى الفريق الأول بالملكي في 2009.





وفي 2012 انتقل جرانيرو إلى كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، ثم عاد إلى الليجا من بوابة ريال سوسيداد، ومنه إلى إسبانيول صيف العام الماضي.



